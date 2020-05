Teadlased selgitavad, kas koroonaviirus võib levida vee kaudu

Ekspertide hinnangul ei ole tõenäoline, et inimesed ujulates käies koroonaviirusese veest saaksid, küll aga on võimalik, et viirusosakesed püsivad õhus. Seetõttu on oluline, et ka minimaalsete haigussümptomitega inimesed kodus püsiksid. Basseinides ning pindadel kasutatavate puhastusvahendite tõttu on ebatõenäoline, et viirus vees ellu jääks. Ujumine on seetõttu üks ohutumaid spordialasid, millega praegu tegeleda.