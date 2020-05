Vähiravifond koges koroonakriisi puhkedes annetuste vähenemist, appi tõttas energiafirma

Kokku on fond saanud eriolukorra ajal aidata 50 inimest ja nende tervisesse investeerinud ligi pool miljonit eurot. «Meil on suur rõõm ja tänumeel, et vähiravifondi fännid ja toetajad ei ole nõus ka raskematel aegadel kedagi lootusetusesse jätma ning fondil on jätkunud vahendeid kõikide Eesti abivajajate toetuseks. Eriliselt täname suurtoetajaid ning inimesi, kes panustavad abivajajate heaks püsiannetusega, kasvõi 1 euroga kuus. Neid inimesi on meil tänaseks ligi 8000,» ütles Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu.