Kolm lihtsat viisi, kuidas toetada hingamisteede tervist

Inimorganism vajab iga päev piisavas koguses füüsilist aktiivsust. Ekspertide sõnul võiks iga päev teha 60 minutit mõõduka koormusega trenni. Selleks sobib hästi kiirkõnd, kepikõnd, sörkjooks või rattasõit. Lisaks tuleks teha paar korda nädalas lihastrenni raskuste või oma keharaskusega. Trenn parandab verevarustust, tugevdab kopse ning immuunsüsteemi võimet haigustekitajatega võidelda. Uuringutest on selgunud, et regulaarselt treenivatel inimestel on väiksem risk haigestuda erinevatesse viirustesse.