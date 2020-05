Noorte meeste kehakaalu kiire tõus toob tõsise terviseriski

Hinnanguliselt on kaks miljardit inimest maailmas ülekaalulised või rasvunud ning see on oluline südame-veresoonkonna haiguste riskitegur, kirjutab Eesti Arst. Kehakaalu tõus üle viie kilo alates 25. eluaastast seostub uuringu kohaselt meestel suurenenud insuldiriskiga.