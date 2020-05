Kas epideemia ajal peaks tegema vitamiinikuuri?

Vitamiinitootjate andmetel on koroonaviiruse levikuga oluliselt suurenenud vitamiinide müük ning inimesed üritavad immuunsüsteemi toidulisanditega turgutada. Ameerika Ühendriikides suurenes C-vitamiini müük 146 protsenti ning mitmel pool on vitamiinidest poodides lausa puudus.

Immuunsüsteemi ja organismi toetamine epideemiate ajal on oluline, kuid teadlased rõhutavad, et enamiku mineraale ja vitamiine võiksime me saada toidust, mitte lisanditest. Samuti ei tasu arvata, et toidulisanditest piisab, et end viiruste eest kaitsta. Oluline on ka piisav uni, regulaarne trenn ja tervislik toitumine.