Teadlased selgitavad, millised on head ja halvad süsivesikud

Süsivesikud on organismi peamine energiaallikas ning need moodustavad olulise osa inimese igapäevasest toidulauast. Süsivesikuid on mitut sorti ning oluline on teha vahet headel ja halbadel ehk aeglastel ja kiiretel süsivesikutel ning eelistada võimalikult vähe töödeldud toite.

Teadlikud toiduvalikud aitavad ennetada kaalutõusu, kroonilisi haiguseid nagu diabeet ja südamehaigused ning parandada igapäevast enesetunnet. Arvestades, et süsivesikud on inimese peamine energiaallikas, on oluline, et need oleksid võimalikult vähe töödeldud ning madala glükeemilise indeksiga süsivesikud. Head süsivesikud on puuviljad, täisteratooted, pruun riis ja kaunviljad nagu läätsed, oad ja kikerherned.