Kaugeltki mitte kõik ameeriklased ei laseks end koroonaviiruse vastu vaktsineerida

Uuringufirma Morning Consulti läbiviidud küsitlusest selgus, et 14 protsenti täiskasvanud ameeriklastest ei laseks end Covid-19 haiguse vastu vaktsineerida.

Alates puhangu algusest on USAs tuvastatud enam kui 1,3 miljonit koroonaviiruse juhtumit ning Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on surnud üle 80 000 nakatunud inimese. Viirusest on paranenud üle 240 000 ameeriklase.