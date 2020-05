Teadlased selgitasid välja, kas videomängudest on võimalik jääda sõltuvusse

Tegemist on seni kõige pikema videomängude sõltuvuse uuringuga ning tulemustest on selgunud, et 90 protsendil mängijatest ei esine sõltuvuse tunnuseid ning videomängud ei mõjuta nende elu negatiivselt. Kuus aastat kestnud uuringus osales 385 noort ning uuringu käigus leiti, et videomängude sõltuvus tekib kümnel protsendil mängijatest ning selle tulemusel kannatab nende sotsiaalelu, vaimne tervis ning üldine elukvaliteet.