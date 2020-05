Eksperiment näitas, kui kiiresti võib viirus restoranis levida

Videol on näha 10 restorani tulevat inimest, kellest üks on nimetatud «nakatunuks». Kõik osalejad käivad Rootsi lauas nagu tavaliselt, arvestamata võimalikku saastumist viirusega.

Video lõpus vaadeldakse eksperimendis osalenuid n-ö mustade tulede all valgustamaks, kuhu «nakkus» on levinud. Viiruse ja bakterite levikut jäljendavat ainet võib näha toitudel, söögiriistadel ja taldrikutel ning isegi mõne osaleja näol.

Kuigi sellised katsed pole uued, ütleb Hongkongi ülikooli kliinilise patoloogia professor John Nicholls, et need näitavad hästi, kui kiiresti viirus levib, eriti kui ei pesta käsi.

«Video näitas, et see levib pindadele ja inimestele väga hõlpsalt,» tõdeb Nicholls. Ta tõdes aga, et olukord on «kunstlik», kuna palju rõhku pannakse ainuüksi puudutamisele.