Melanoomikuu: blondid juuksed ja sinisilmsus tähendavad melanoomi riskigruppi kuulumist

Kas olete kunagi mõelnud, kui palju on Eestis päikesepaistelist aega, küsib Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloog-juhtivarst dr Gerli Kuusk. Riigi ilmateenistuse andmetel on seda keskmiselt enam kui 1700 tundi aastas. «Loomulikult ei kutsu kõik päikesepaistelised tunnid päevitama, aga uskuge - nende tuhande seitsmesaja tunni hulgas on piisavalt neid, mis nahapõletuseni ja sealt edasi palju kurvemate tagajärgedeni võivad viia,» ütleb Kuusk.

Eriti ohtlik on keskpäeva järgne aeg ilusa päikesepaistelise ilmaga. «Inimeste nahatüübid on erinevad ja seetõttu ka aeg nahapõletuseni jõudmiseks. Tugeva UV kiirgustaseme korral, Eesti oludes UV indeks 7, võib näiteks tumeda nahaga inimene alles poole tunniga nahapõletuseni jõuda, aga heledanahalisel piisab juba 20 minutist,» räägib Kuusk.

Heledanahalistel inimestel on vähem melaniini(pigmenti) nahas, mis tähendab, et kaitse UV kiirguse kahjustuse vastu on väiksem. «Mida heledam ja tundlikum on nahk, seda tugevama faktoriga päikesekaitsekreemi tuleb kasutada hoidumaks nahapõletusest. Olete ju kohanud inimesi, kes saavad päikese käes viibides alati päikesepõletusi ja nahk pruuniks ei lähe. Samas mõni teine on juba mais pruun, teiseks juuniks igal juhul,» selgitab onkoloog. «Blondid juuksed ja sinisilmsus tähendavad melanoomi seisukohast onkoloogile riskigruppi kuulumist. Eriti hoolikas tuleb laste suhtes olla. Lapse õrn nahk on tundlik päikesepõletusele ja enne 15. eluaastat saadud päikesepõletused on üheks kõige suuremaks melanoomi riskifaktoriks edasises elus. Melanoom on pahaloomuline nahakasvaja, mis tekib pigmenti tootvatest rakkudest.»

Varane märkamine on edu võti

Päevitamisega nagu ka mitmete asjadega siin elus ei tohi liialdada, ütleb dr Kuusk. «Me onkoloogidena ei ütle, et päikese käes viibima üldse ei peaks. Meie organism vajab D-vitamiini ja UV kiirgus on selle allikas, samas pole inimkeha grillitükk, siin ei pea koorikut krõbedaks saama. Kui on plaan end pruunimaks saada, siis ikka õues, sest solaariumi kasutamine puhtalt päevitumise eesmärgil on onkoloogi seisukohalt ohtlik. Risk nahavähi teatud vormide tekkeks eluea jooksul tõuseb juba ühe solaariumiskäigu järel. Naha pahaloomuliste kasvajate tekkeriski seisukohalt ei ole mingisugune solaariumi kasutuskordade sagedus ohutu,» räägib dr Kuusk.

«Nii nagu auto kere puhul tasub vaadata ega kusagil roosteplekki pole, nii on ka oma enese nahaga. Aeg-ajalt tasub nahale tiir peale teha ning on hea, kui selleks on kedagi appi võtta, sest seljataha ise ei näe, vähemasti mitte selle detailsusega, mis vaja,» räägib onkoloog.