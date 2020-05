Koroonaviiruse epideemia on muutnud inimeste toitumisharjumusi

Viiruse levikuga on kaasnenud suurem huvi tervisliku toitumise vastu, sest inimesed soovivad leida viise, kuidas ise oma immuunsüsteemi tööd toetada. Samuti on inimestel varasemast rohkem võimalusi ise toitu valmistada, sest töölõunad on toimunud enamasti kodudes ning restoranides käimine ei ole olnud võimalik.

Euroopas korraldatud küsitluse käigus uuriti 23 000 inimeselt, kuidas on pandeemia muutnud nende toitumisharjumusi. 72 protsenti vastanutest on hakanud eelistama vähem töödeldud toiduaineid ning tervislikku toitu. Ekspertide hinnangul on see epideemia üks positiivseid mõjusid ning inimeste suurem huvi tervislike valikute vastu võib pikas perspektiivis vähendada mitmete krooniliste terviseprobleemide riski.