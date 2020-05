Teadlased leiutasid maski, mis helendab, kui maski pinnale maanduvad viiruseosaksed

Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi (MIT) ja Harvardi Ülikooli teadlaste koostöös on valmimas uus mask, mis suudab tuvastada koroonaviiruse osakesi. Kui osakesed maanduvad maskil, hakkab mask helendama. Tänu sellele saaksid meditsiinitöötajad tuvastada viirust märksa kiiremini ning ei peaks tulemusi laborist ootama.

«Selliseid maske saaks kasutada tõhusalt lennujaamades, ühistranspordis ja haiglates,» selgitas MIT teadlane Jim Collins. Maskide loomiseks kasutatakse olemasolevat tehnoloogiat, mille abil tuvastati varem Ebola ja Zika viirust, aga ka SARSi, grippi ja C-hepatiiti. Esialgu kasutati materjalina paberit, kuid nüüdseks on teadlased tõestanud, et sensorid töötavad hästi ka plastist ja kangast valmistatud maskide puhul.

Mask reageerib süljepiiskade peale ning koroonaviiruse olemasolu korral tuvastavad sensorid viiruse geneetilise materjali ning saadavad vastava signaali. Maski välja töötamine on praegu varajases staadiumis, kuid teadlaste sõnul on kindlaks tehtud, et selleks vajalik tehnoloogia toimib ning sensorid saab paigaldada tavaliste kaitsemaskide sisse.