Psühhiaater: eriolukorra järelmõju on tõenäoliselt psüühikale oluliselt laastavam

Eriolukorra tagajärjena vajutavad pitseri majanduslikud probleemid. Lõokene märgib, et juba praegu on ilmselt pea igaühel lähedaste ringis inimene, kes on kas töö kaotanud või on tema ettevõttel probleemid. «See on aspekt, mille eriolukord on kaasa toonud ja millega tuleb tegelema hakata käesoleval aastal. See ei ole viiruse otsene mõju, vaid kaudne, ja see on tõenäoliselt inimese psüühikale oluliselt laastavam.»

Dr Margus Lõokene FOTO: Eero Vabamägi/Postimees/Scanpix

Keerulises olukorras jäävad rambivalgusesse painavad mõtted, kuidas edasi, saada leib lauale ja tagasi normaalse elu peale. «Loomulikult pole inimesel sel ajal aega nuputada, miks ta hakkama ei saa,» tõdeb psühhiaater. «Kui inimesel on keeruline olukord ja lähedane näeb, et ta ei tule endiste korralduslike asjadega toime, ei suuda leida lahendusi, siis see on vihje, et võiks abi otsida.»

Käitumismuutus võib viidata raskustele

Raskused võivad tekkida ka paljudel muudel põhjustel ja avalduda raskustes taas uue situatsiooniga kohanemisel, häirides keskendusmisvõimet. Samuti annavad vihje muutunud eelistused ja käitumine. «Kui ikka söögiisu ei ole, magada hästi ei saa, see peaks märk olema, et midagi on korrast ära. Samuti, kui inimesel on võimalus aktiivsemaks muutuda ja ta millegipärast ei huvitu sellest, ei tunne naudingut tegevustest. Mistahes oluline käitumismuutus, mis on püsiv, viitab võimalikule raskusele,» kirjeldab psühhiaater.

Kui inimesed naasevad tavarutiini, on puhanud, hoiavad jalad maa peal, peaks järjekordse muutusega kohanemine psühhiaatri arvates kenasti laabuma. Tuleb aga arvesse võtta, et osad ongi ärevamad kui teised.

«Peab arvestama, et teatud ärevus on normaalne. Liigne uudiste lugemine võib tekitada inimesele ka rohkem ärevust. Ärevushäirete puhul kui tekivad raskused igapäevaste tegevustega ning ärevus võtab võimust käitumise ja tegutsemise üle, siis on põhjust muretseda. Keskendutakse enam irratsionaalsetele muremõtetele. Näiteks kui tuul puhub ja kimbutab kartus, kas saan viiruse, ning mis siis saab, kui ei suuda enam tööasjadele mõelda. Mingil määral muretsemine on normaalne ning kohane stressolukordades,» ütleb psühhiaater.

Sotsiaalse läheduse vajadus

Dr Lõokene märgib, et pole vaja liigset ärevust tekitavat müra. «Inimesel on vaja saada välja – tal on vaja meelelahutust ja suhelda. Tal on sotsiaalset lähedust vaja. Inimene on sotsiaalne olend ja vajab suhtlemist ning jagada oma mõtteid ja tundeid.»