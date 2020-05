Õed saatsid peaministrile pöördumise seoses õenduspersonali kriitilise puudusega

«Pandeemia tõi valusalt välja just õdede puuduse. Õdede väsimise või haigestumise korral nende asendamise võimalust ei ole, seega riigi toimepidevus vältimatu abi osutamisel on puudulik. Ohutu ravi- ja töökeskkonna tagamise kõrval on jätkuvalt väljakutseks töötajate motivatsiooni hoidmine, et olemasolevad spetsialistid püsiks tervishoiuasutustes tööl,» ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.