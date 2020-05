Eksperdid annavad nõu, kuidas vältida maksahaigusi

Maksahaiguste varastes staadiumides tunnevad inimesed end tervetena, neil pole kaebusi või on need kerged – näiteks nõrkus, isupuudus, valu või ebamugavustunne paremal pool roidekaare all, iiveldus, alkoholitalumatus.

Alles hilisemates staadiumides ilmnevad tüüpilised haiguse sümptomid nagu kollane nahk ja limaskestad, suurenenud kõht, kõhuvalu, seedehäired. Kehakaal võib langeda, suhu tekkida kibe maitse. Tekkida võivad isegi liigesvalud.

«Maks on meie nii-öelda puhastusjaam, mille põhiülesanne on organismis kahjulike ainete lagundamine, elusate ja eluta tegurite eemaldamine ning toksiinide neutraliseerimine. Maks on võimeline ühe minuti jooksul neutraliseerima umbes miljon toksilist ainet,» selgitas meditsiinilabori SYNLAB laboriarst dr Irina Utenko.

Arst tõdes, et tihtipeale koormame ise liigselt maksa. «Isegi siis, kui tarvitame alkoholi minimaalses koguses, võib see kahjustada meie maksa. Rääkimata mitmete aastate jooksul alkoholi igapäevase tarvitamise mõjust. Tuleb meeles pidada, et naistel tekib alkohoolne maksakahjustus väiksemate alkoholiannuste puhul ja kiirema aja jooksul. Samuti koormame maksa tugevalt töödeldud, rasva-, suhkru- ja soolarikaste, suitsutatud ja vürtsikate toitude pideva ületarbimisega,» märkis dr Utenko. Samuti võivad maksa tööd ja looduse poolt nii-öelda disainitud puhastumisprotsessi häirida tarvitatavad ravimid, kodukeemia, raskemetallid, pestitsiidid, keskkonna saastatus. «Vale ja passiivne elustiil, ülekaal ja rasvumine tekitavad maksa lisastressi,» tõdes dr Utenko. Ülekaal on tema sõnul üks peamisi rasvmaksa põhjustajaid.

Mis on rasvmaks?

Rasvmaksa sündroomiga on tegemist siis, kui maksarakud hakkavad koguma rasva, mis koosneb peamiselt triglütseriididest, vahendab tervisesait Terve Maks. Üks maksa funktsioonidest on nimelt rasvhapete triglütseriidide tootmine – need hõlbustavad uute rakkude moodustamiseks mõeldud oluliste hormoonide teket. Triglütseriidid on vajalikud ka östrogeeni, testosterooni ja neerupealiste hormoonide tootmisel. Tavaliselt metaboliseerib maks rasvu toidust, mida me sööme. Maks muutub «rasvaseks», sest toodab rohkem rasva, kui organism vajab, ja rasv hakkab kogunema maksas.

Terve maksa rasvasisaldus on kuni 5 protsenti selle massist. Kui rasva koguneb üle 5–10 protsendi, hinnatakse seda seisundit maksa rasvumisena. Kui maks muutub rasvasemaks, hakkab maksaensüümide aktiivsus kasvama ja see võib tekitada maksapõletikku. Põletiku tagajärjel võib areneda maksatsirroos ja maksa funktsioon võib oluliselt pärssuda.

Maks võib rasvuda ka pikaajalise alkoholitarbimise tagajärjel.

Kuidas maksa turgutada?

Maksa tervise tagamiseks tuleks jälgida järjepidevalt tervislikku eluviisi. Detox’il ehk keha mürkidest puhastamisel pole Emory meditsiiniülikooli professor Sharon Horesh Bergquist`i sõnul teaduslikult tõendatud alust. Ta nentis, et maks on ise kõige võimsam keha «puhastusmasin», kui tagada sellele normaalsed töötingimused.

Maks ei aita vabaneda ainult suukaudselt organismi sattuvatest toksiinidest. «Seedetraktis, hingamisteedes ja nahalgi elutsevad immuunsüsteemi vahendajad, kes on valmis sissetungijaid tabama ja maksale edasi andma. Seejärel maks filtreerib ja neutraliseerib need toksiinid ning saadab edasi soolestikku, et need uriiniga väljutada,» kirjeldas professor.

Et keha suudaks võidelda toksiinide ja haigusetekitajatega, peame paastumise asemel seda õigesti toitma, lisas teadur. Ennekõike tuleb juua piisavalt vedelikke, süüa kiudainerikkaid ja «häid rasvu», näiteks oomega-3 rasvhappeid sisaldavaid toite.

«Vähese valgusisalduse ja madala kaloraažiga dieedil võib keha ümber lülituda režiimile, mil hakkab energia saamiseks lõhustama lihaseid. See hakkab ainevahetust aeglustama,» tõdes Bergquist. Lisaks märkis ta, et kui puu- ja köögiviljad mahlaks pressida, eemaldame neist suurema osa kiudainetest. Järgi jääb pelgalt puuviljasuhkur, mis ilma valkude ja rasvadeta tarbides siiski tõstab veresuhkrut ning jätab kokkuvõttes näljaseks. Sellest võib sageli tekkida peavalu, mida professori sõnul peetakse puhastuse märgiks, kuid seda see siiski pole.