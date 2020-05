Koroonaviirusega nakatunud 12-aastase süda seiskus Kawasaki laadse sündroomi tõttu

Tüdrukut oli tabanud multisüsteemne põletikuline sündroom (MISC) – seisund, mis ekspertide sõnul võib olla seotud uudse koroonaviirusega.

Euroopa ja Ameerika Ühendriikide tervishoiuametnikud on hiljuti teatanud sarnastest juhtumitest. New Yorgi kuberneri Andrew Cuomo sõnul uurib tema osariigi terviseosakond enam kui 100 sündroomi võimalikku juhtu – sealhulgas kolme surmajuhtumit.

Sündroom põhjustab immuunsüsteemi ülereageerimist, mis põhjustab põletikku kogu kehas. See mõjutab paljusid organeid, sealhulgas südant, maksa, neere ja «tegelikult kõiki keha rakke», ütles New Orleansi Ochsneri lastehaigla kardioloog dr Jake Kleinmahon.

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse pressiesindaja ütles CNN-ile, et amet kavatseb teha arstidele sündroomi kohta hoiatusest.

Pärast südame seiskumist viidi Juliet lastehaiglasse, kus ta pandi ventilaatori alla. Tema süda «vaevalt pumpas», ütles dr Kleinmahon, ja varsti sai kinnitust ka Covid-19 testi positiivne tulemus.

Juliet`i ravinud Kleinmahon ütleb, et ta oli haiglasse saabudes surmale nii lähedal kui saab olla.

«Ma ei saanud tegelikult aru, kui tõsine see oli, aga ma kartsin,» sõnas Juliet.

Tema vanemad olid kahelnud, kas tegu võib olla koroonaviirusega, kuna see on tavalisem täiskasvanutel. Kuna nad ei tahtnud meditsiinisüsteemi koormata, kõhklesid nad enne abi kutsumist.

Mõnel MICS-i põdeval lapsel on sündroom välja arenenud pärast Covid-19-st paranemist, kuid Kleinmahoni sõnul ei saa keegi täie kindlusega öelda, et mõlemad haigused on omavahel seotud.

Juliet suutis iseseisvalt hingata pärast nelja päeva ventilaatori all ning tema süda ja muud elundid olid taastunud 15. aprilliks, mil ta haiglast välja kirjutati. «Kui ta esimest korda ärkas, tahtis ta vett ja siis, et mu naine ütleks õpetajatele, et ta on haiglas,» rääkis isa Sean Daly.

MISC-i on võrreldud Kawasaki tõvega – veel ühe põletikulise haigusega, mida sageli diagnoositakse lastel ja toksilise šoki sündroomi korral.

Kawasaki haigus põhjustab põletikku arterite seintes ja võib piirata südame verevarustust. See põhjustab kõrge palaviku, mis kestab üle viie päeva, lööbe, kaela lümfisõlmede paistetuse, huulte lõhenemise, käte ja jalgade turse ning punetuse mõlemas silmas. Kõige sagedamini esineb seda alla viie-aastastel lastel; ja kuigi see võib olla surmav, on see ravitav. Kawasaki on Ameerika Ühendriikides peamine omandatud südamehaiguste tekitaja, mille tüsistusteks on koronaararterite laienemine ja aneurüsmid.

Kui Kawasaki mõjutab peamiselt pärgarterit, siis näib, et lastel esinev multisüsteemne põletikuline sündroom põhjustab veelgi rohkem südame talitlushäireid, ütles dr Kleinmahon.

Mõned eksperdid kaaluvad, kas uudne koroonaviirus võiks olla Kawasaki haiguse käivitaja. Selle nädala alguses näitas The Lancet teadusajakirjas avaldatud uuring, et Itaalias Bergamos diagnoositud Kawasaki-laadsete juhtumite arv tõusis 30 korda pärast seda, kui piirkonda jõudis pandeemia.