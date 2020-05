Nutisõltuvus või mitte – kust läheb piir?

Liigne nutiseadme kasutamine ei pea olema veel sõltuvus, kuid see on soodne pinnas selle tekkeks. Näiteks sotsiaalmeedia kasutamine või veebis ostlemine ei ole küll kuidagi kriminaalsed tegevused, ent sõltuvuse väljakujunemisel võib see olla tervisele sama negatiivse mõjuga kui narkootikumide tarvitamine.

Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, YouTube – need on tuttavad sotsiaalmeedia platvormid enamikule meist. Küll aga veedab üha enam inimesi neid kasutades ebatervislikult palju aega ehk on kujunenud välja sõltuvus nende kasutamisest. On leitud, et näiteks Facebooki kasutamine mõjutab oluliselt otsuste tegemist ja mõjutab ajus samasid piirkondi nagu narkootikumide kasutamine, põhjustab meeleolu muutuseid ja võivad tekkida võõrutusnähud. Saksa psühhiaater Manfred Spritz võttis kasutusele termini digidementsus – s.t digisõltuvus mõjub negatiivselt mälule, takistab probleemi lahendamise oskust ja vähendab õppimisvõimet.

Hanson ja Mendius (2009) kirjutavad raamatus «Sinu aju», et loomadena on inimestel aju arenenud selliselt, et aidata meil ellu jääda ning üks strateegiatest selle saavutamiseks on püüd vältida valu ja otsida naudinguid. Aju jaoks on uute asjade avastamine, uudiste lugemine, uute ning veidrate faktide õppimine stimuleeriv ning tundub «tasuna» ja «tasustamine», eriti just ootamatu tasustamine, on dopamiini vallandajaks ajus. Dopamiin on neurokemikaal, mis tekitab mõnutunnet. Selline reaktsioon on inimeste ja loomade arengus olnud väga oluline, kuna see on üks mehhanismidest, mis motiveerib aju õppima.

Kasutusele on tulnud ka ingliskeelne termin fomo (fear of missing out), mis eestikeeli tähendab hirmu ja ärevust midagi «maha magada» või millestki ilma jääda, kui inimene pidevalt ei jälgi oma sotsiaalmeediakanaleid või ei oma viimast sotsialmeedias reklaamitud ja diskuteeritud outfit'i, vidinat, mänguasja või lauvärvipaletti. Kasutajal tekib mure, et kas ta jäi mingist infokillust ilma või ei võtnud õigel ajal feissarisõjas sõna, või mitu uut laiki on tema uuel Instagrami selfil.

Tegelikult on see ju eluliselt ebaoluline info, ent digiasjatul üha enamate inimeste jaoks igapäevane «probleem». Sotsiaalmeediaplatvorme on süüdistatud ka inimestes fomo-efekti tahtlikus tekitamises – teated ja meeldetuletused, «meeldimiste» panemine, teate mittelugemise meeldetuletus. Dopamiinitase tõuseb juba siis, kui on lootus tasuks, seega kui telefon annab surisedes teada, et on tulnud uus postitus või arvutiekraani nurgast kerkib sõnum. Hirm ilmajäämise ees on negatiivne tagasiside ja tekitab dopamiinitaseme langust loodetud tasust ilmajäämise tõttu ning on seega tajutav ebameeldiva ja stressi tekitavana. Seega peab nutisõltlane haarama pidevalt telefoni või arvuti, et saada pidevat stimulatsiooni ja vältida ilmajäämise efekti.

Kuidas ära tunda nutisõltuvust?

Mõned märgid, mis võivad sellele viidata (vastavalt Kristi Vinter-Nemvaltsile):