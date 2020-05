Tartu teadlased uurivad kala- ja koorikloomajääkide kasutamist haavaravis

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi füüsikalise farmaatsia dotsent Karin Kogermann rääkis, et kuna haavandite paranemine on olenevalt põhjustest väga pikk protsess, on krooniliste haavandite puhul peamine probleem tüsistuste, näiteks haavainfektsioonide teke.

Uuringud on näidanud, et krooniliste haavandite raviks sobivad hüdrogeelid ja elektrospinnitud nanokiulised haavakatted. «Selliste haavakatete valmistamiseks on vajalikud biosobivad ja multifunktsionaalsed polümeerid. Üks võimalus sellist uudset materjali saada on kasutada kalajääkidest hüdrolüüsi teel valmistatud želatiini ja vähist saadud kitosaani,» kirjeldas Kogermann.