Covid-19 tõttu intensiivravile sattunud patsientidest taastub vaid kaks kolmandikku

Šotimaa intensiivraviosakonna auditist selgub, et üks kolmandik Covid-19 tõttu intensiivravile sattunud patsientidest sureb. Koroonaviirusega intensiivravil patsientide surmajuhtumite protsent on 32,9, mis on suurem kui teistel põhjustel intensiivravile sattunud patsientidel.