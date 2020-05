Kui kaugel on koroonavaktsiini loomine?

Ta kirjutas ajakirjas Forbes : «Vaktsineeritud ja vaktsineerimata ahvidel tuvastatud viiruse RNA koguses ei olnud erinevust. See tähendab, et kõik vaktsineeritud loomad olid nakatunud.»

Dr Haseltine tõdes: «On täiesti selge, et vaktsiin ei andnud immuunsust, mis on vaktsiini kuldstandard. See võib pakkuda osalist kaitset.» Ehkki kõik ahvid nakatusid koroonaviirusega, ei tekkinud neist ühelgi kopsupõletikku, mis võib anda tunnistust, et vaktsiin leevendab COVID-19 sümptomeid.