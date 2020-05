Uuring: Eesti noored on üsna keskmised, muret teevad kehaline aktiivsus ja vaimne tervis

Märkimisväärselt on vähenenud sigarettide tarvitamine, mis siiski endiselt on teiste riikide seas kõrgel kohal.

Eesti oli üks 45 riigist, kus 2018. aastal viidi läbi koolinoorte tervisekäitumise uuring, mis hõlmab kooliõpilaste tervist, sotsiaalseid suhteid ja vaimset heaolu. Uuring kuulub rahvusvahelisse uuringuvõrgustikku Health Behaviour of School-aged Children (HBSC). Euroopa ja Põhja-Ameerika riike hõlmavas rahvusvahelises küsitlusuuringus osales 45 riigist kokku 227 441 õpilast vanuses 11, 13 ja 15 eluaastat. Eestis oli osalejaid ligi viis tuhat. Uuringut koordineerib WHO Euroopa regionaalbüroo.

«Üldiselt saab märkida, et Eesti koolinoorte toitumisharjumused paranevad. Võrreldes 2014. aastaga söövad Eesti poisid ja tüdrukud rohkem puu- ja köögivilju,» kommenteeris Tervise Arengu Instituudi teadur Leila Oja. «Hea uudis on see, et meie noored joovad keskmisest märgatavalt vähem karastusjooke, mis järgib Põhjamaade suundumust,» lisas Oja. Samal ajal on Eesti noorte kehalise aktiivsuse tase keskmisest märkimisväärselt madalam.

Jätkuvalt vähenevad Eesti noorukite uimastitarbimine ning kunagi alkoholi tarvitanud noorte osakaal nii poiste kui tüdrukute seas. Sarnane trend ilmneb ka kanepi tarbimisel. «Kuigi sigarette kunagi suitsetanud Eesti noorukite arv on endiselt teiste riikide seas üks kõrgemaid, on ka see osakaal võrreldes 2014. aastaga märkimisväärselt vähenenud,» selgitas Oja.

Rahvusvahelises uuringuraportis on avaldatud õpilaste illustratsioonid, mis valiti välja HBSC koordinatsioonikeskuse korraldatud noorte joonistuste konkursil «Youth Art competition». Raportis kasutatud 17 joonistusest on 12 pärit Eestist, nende seas raporti esikaane illustratsioon.

Kehaline aktiivsus

Eesti noorte kehaline aktiivsus ei ole 2014. aasta uuringuga võrreldes tõusnud ja iga päev liigub piisavalt ehk vähemalt 60 minutit vaid 16% õpilastest. See tulemus jääb alla HBSC uuringu keskmise taseme ning ülejäänud riikidega võrreldes asume pingerea alumises kolmandikus.

Ülekaalulisus

Eestis on ülekaaluliste laste arv aasta-aastalt kasvanud ja selle uuringu tulemuste põhjal on ülekaalulisi noori 18%. Enam on ülekaalulisi s.h rasvunud õpilasi poiste hulgas. Kui eelneval uuringuperioodil oli Eestis ülekaalulisi ja rasvunud õpilasi sarnaselt HBSC uuringu keskmisele, siis 2018. aasta andmetel on meil neid juba mõnevõrra enam ning ülejäänud riikidega võrreldes asume kahjuks negatiivses mõttes järjestuse ülemises kolmandikus.

Toitumine

Eesti kooliõpilaste toitumine paigutub HBSC riikide keskmise lähedusse enamiku uuringuga mõõdetavate toitumise indikaatortunnuste järgi: igapäevaselt puu- ja köögivilju ning maiustusi söövate laste osakaal, igal koolipäeval ja igal nädalavahetusel hommikusööki söövate laste osakaal ning igapäevaselt koos perega einestavate laste osakaal.

Suhtlemine sotsiaalmeedias

Eesti tulemused on lähedased HBSC riikide keskmisele. Tüdrukud suhtlevad internetis sagedamini kui poisid. Probleemset sotsiaalmeedia kasutust, millele on iseloomulikud sõltuvuse tunnused, esineb 7% teismelistest HBSC riikides, Eestis ligi 6%. Rohkem esineb probleemset sotsiaalmeedia kasutamist tüdrukutel ning ka see näitaja kasvab vanuse suurenemisega.

Koolielu