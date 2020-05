Ameerika Ühendriikide Toidu- ja ravimiamet kiitis heaks esimese Covid-19 koduse testi

Testi tegemiseks tuleb inimestel täita veebis küsimustik, mille abil on võimalik otsustada, kas testimine on vajalik. Seejärel võtab inimene iseseisvalt kodus ninaproovi, asetab selle soolalahusesse ning saadab laborisse analüüsimiseks.

Esialgsed analüüsid näitavad, et proovid transpordi käigus kahjustada ei saa, kuid eksperdid hoiatavad, et proovi võtmine on keeruline ning kui inimene ei sisesta vatitikku piisavalt sügavale, ei pruugi tulemus olla usaldusväärne. Selleks, et test oleks edukas, tuleb järgida kõiki testimise juhiseid ning veenduda, et proov on võetud õigest kohast.