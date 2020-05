Teadlased tuvastasid antikeha, mis tõrjub 100 protsenti koroonaviiruse osakestest

Koroonaviirusesse nakatunute arv on maailmas jätkuvalt suurenemas ning teadlased üritavad leida ravi, mis aitaks epideemia kontrolli alla saada. Firma Sorrento Therapeutics väidab, et on tuvastanud antikeha, mis takistab SARS-CoV-2 osakestel rakkudesse tungimast kuni 100-protsendilise tõhususega, vahendab Medical Daily.