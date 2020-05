Kas pärast paranemist positiivse koroonatesti andnud on nakkusohtlikud?

Lõuna-Korea tervishoiuasutused ei pea uuringutulemustest lähtuvalt pärast haigusest taastumist inimesi enam nakkusohtlikeks. Eelmise kuu uuringud näitasid, et koroonaviiruse nukleiinhappe testid ei suuda surnud ja elujõulisi viiruseosakesi eristada, jättes potentsiaalselt vale mulje, et paranenud uuesti nakatuvad. Mõne Covid-19 patsiendi test on viiruse suhtes positiivne kuni 82 päeva pärast nakatumist. Peaaegu kõigil on olnud aga pärast sümptomite lakkamist viirusevastased antikehad.