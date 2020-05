Möödunud aasta vanim tuberkuloosihaige oli 97-aastane ja noorim 1-aastane

Eesti on jõudmas madala tuberkuloosihaigestumusega riikide sekka, peamiseks probleemiks on kõrge ravimresistentsete vormide osakaal. 2019. aastal registreeriti kokku 27 multi-ravimresistentset (MDR) TB juhtu, sh 17 uut MDR-TB juhtu, mis on 16% uutest külv-positiivsetest kopsutuberkuloosi juhtudest. See osakaal on üks Euroopa kõrgemaid.