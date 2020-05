Mentoolisigarettide müügi lõpp on hea aeg suitsetamisest loobumiseks

«Kõik suitsetajad, kellel ei ole seni õnnestunud suitsetamisest loobuda, võiksid mentoolisigarettide müügi lõppemist võtta kui head põhjust suitsetamisest loobumiseks. Päevapealt õnnestub suitsetamisest edukalt loobuda ainult umbes neli protsenti suitsetajatest, enamik võtab kasutusele nikotiininätsud, suuõõnesprei, e-sigaretid, tubakavaba snusi või kuumutatava tubakatoote. Kõigil neil toodetel, e-sigarettidel küll alates 29. maist, on olemas mentooli maitsega versioon, mis võiks hõlbustada suitsetamisest loobumist neil, kes seni on suitsetanud mentoolisigarette,» ütles MTÜ Suitsuvaba Eesti juht Ingmar Kurg.

Nikotiinitoodete kasutamisel suitsetamisest loobumiseks tuleb jälgida nikotiini sisaldust. «Suitsetajatel, kes päevas suitsetanud paki või enam sigarette, peaksid loobumist alustama suurema nikotiinisisaldusega toodetest. Need kustutavad suuremat suitsunälga paremini. Need, kes on suitsetanud vähem kui paki sigarette, peaksid kasutusele võtma väiksema nikotiinisisaldusega tooted,» kirjeldas Kurg.