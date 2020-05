Onkoloog Elen Vettus: igasugune pruun jume liigitub nahakahjustuse alla – ka kerge päevitus

«Lapsevanematena on meil kohustus oma lastele selgitada, et kõige ilusam on loomulik nahavärv ning soojade ilmade tulekuga peab nahka kaitsma eelkõige riietusega (lastele soovitatav UPF märgistusega), sealhulgas mütsi, päikeseprillide ning päiksekaitsekreemiga. Päiksekaitsekreemi faktor võiks olla 30 ja rohkem ning sisaldama tsink- või titaanimdioksiidi, sest need omavad füüsikalist kaitset ultraviolettkiirguse eest. Samuti peaks kreem kaitsema nii UVB- kui ka UVA- kiirguse eest. Kindlasti ei piisa ainult hommikul kreemitamisest, vaid kreemi tuleks uuesti määrida iga kahe tunni tagant ning pärast ujumist ja sportimist. Kui me kreemitame iseennast, teevad seda meie eeskujul ka lapsed. Õnneks on naha eest hoolitsemise trend tõusmas ning näen oma praktikas ka pisikesi patsiente, kes tulevad kontrolli mõttes sünnimärke näitama. Neile on õpetatud, et päevitamine on kahjulik ning oma nahatoon on väga ilus! Ärme unusta, et lapseea harjumused ja eeskujud jäävad enamasti inimest mõjutama kogu eluks,» rääkis onkoloog.