Igal aastal sureb ligi 4000 eestimaalast vähki: selle aasta lõpuks valmib riiklik vähitõrjeplaan

«Vähk on üha sagenev krooniline haigus, mis ohustab Eesti rahva tervist ja koormab meie tervisesüsteemi. Pahaloomulised kasvajad on südame-veresoonkonna haiguste järel Eesti elanike peamiseks enneaegse suremuse põhjuseks. Seepärast peame laiapindses koostöös leidma võimalusi vähi ennetamiseks, varaseks avastamiseks ja vähisuremuse vähendamiseks,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Eesti riik peab astuma suuremaid samme tõhusama ja läbimõeldud vähitõrje suunal. Sellepärast oleme võtnud eesmärgiks koostada aasta lõpuks riiklik vähitõrjeplaan.»

Eesti Vähiliidu nõukogu esimehe dr Vahur Valvere sõnul on Eesti üks väheseid Euroopa Liidu liikmesriike, kus terviklik vähitõrjeplaan puudub. «Et meie vähitõrje oleks edukas, vajame riiklikku plaani, mis hõlmab kõiki vähivastase võitluse aspekte alates vähiennetusest ja aktiivravist kuni taastus-, toetus ja elulõpuravini, samuti teadusuuringuid ja eriarstide koolitust. Sealjuures on oluline on, et meil oleksid ka indikaatorid või mõõdikud, mille alusel suudaksime oma vähivastase võitluse efektiivsust nii jooksvalt kui ka pikemas ajaperspektiivis hinnata,» ütles dr Valvere. «Eesti astus möödunud aasta 13. septembril Maailma vähideklaratsiooniga liitudes vähivastases võitluses suure sammu edasi. Vastavalt Euroopa juhistele valmiv Eesti Riiklik Vähitõrjeplaan oleks nende arengute loogiliseks jätkuks.»