Professor Peep Talving: Covid-19 haiguse teise laine tulek, aeg ja levik sõltub igaühest

Haiglad on taastanud tavapärase töörütmi, säilitades valmiduse ka COVID-positiivsete patsientide raviks. Haiglasisese nakkuse leviku vältimiseks järgitakse rangelt ennetusmeetmeid ja hinnatakse nii töötajate kui patsientide nakkusriski. «Tervishoiutöötajatel on suurem risk haigestumiseks, sest nende kokkupuuted haigetega on sageli vältimatud,» sõnas Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja dr Mait Altmets ja lisas: «Tervishoiutöötajatelt edasi kantavad riskid nii kolleegidele kui nõrga immuunsusega patsientidele on märkimisväärsed. Seetõttu peame oma käitumisega olema mõnevõrra rangemad kui muu ühiskond ning lisaks tööalasele hoolsusele teadlikult kasutama meetmeid, et vältida haigestumist ka elukondlikult.» Oluline on igaühe panus.