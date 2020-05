Teadlased pakkusid riikidele välja uue strateegia epideemiaga toime tulemiseks

Sellele järgneb nakatunutega kontaktis olnud inimeste testimine, rangemad hügieeninõuded ning üleüldise kontakti vähendamine teiste inimestega. Teadlased panevad kõigile südamele, et ka eriolukorra lõppedes on oluline järgmise puhangu ennetamiseks soovitustest kinni pidada.

Uuringust on selgunud, et sellise strateegia abil on võimalik enamikes riikides viiruse levik peaaegu täielikult peatada. «Säärane strateegia aitab toime tulla just väiksema sissetulekuga riikidel, säästa majandust ning tõkestada viiruse levikut,» kinnitas Cambridge'i Ülikooli epidemioloog Rajiv Chowdhury.