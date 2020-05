Ebatavalised sümptomid võivad lastel viidata koroonaviirusega seotud eluohtlikule sündroomile

Need ei näe välja nagu klassikalised koroonaviiruse sümptomid ja võivad enamasti hõlmata kõhuvalu ja oksendamist koos palaviku ja võib-olla ka lööbega, rääkisid eksperdid USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste korraldatud teisipäeval peetud kohtumisel, vahendab CNN.

MIS-C on uus nimi lastel ja noortel esinevale koroonaviirusega seonduvale sündroomile, mis sarnaneb Kawasaki ja samuti toksilise šoki sündroomile, vahendab Forbes. Sümptomitena on kirjeldatud veel punaseks muutunud sõrmi ja varbaid, hingeldust, palavikku ja väsimust.

On selgunud, et paljudel sündroomiga lastel on kahjustatud süda ja nad vajavad viivitamatult ravi. Eksperdid nentisid, et üha selgemalt on probleemi tekkesse kaasatud Covid-19, ehkki paljude laste testitulemus on alguses negatiivne ja neil ei ilmne nakkuse sümptomeid.

Ekspertide sõnul näib, et sündroom areneb kaks kuni kuus nädalat pärast koroonaviirusega nakatumist ja see mõjutab enamasti lapsi, kes olid eelnevalt täiesti terved. Haiguste tõrje ja ennetamise keskused hoiatasid eelmisel nädalal lastearste, et nad peaksid olema kõnealuse sündroomi suhtes valvsad. Vähemalt 20 osariiki, nende hulgas Washington, on teatanud, et nad uurivad võimalikke haigusjuhtumeid.

«Murettekitav on tõdemus, et selles rühmas olid umbes pooltel lastel juba koronaararterite kõrvalekalded,» rääkis dr James Schneider, kes juhib New Yorgi Northwelli haigla laste kriitilise abi osakonda. Kuna lapsed olid varem terved, arvavad arstid, et kõrvalekalded on põhjustatud multisüsteemsest põletikulisest sündroomist, mis on tõenäoliselt koroonaviiruse tõttu tekkinud immuunvastuse hilinenud tagajärg.

«Kõiki kodus olevaid lapsi, kellel on palavik, kõhuvalu või sellised sümptomid nagu lööve ja konjunktiviit (silma sidekesta põletik – toim), peaks lastearst kohe nägema,» soovitas ta. «Arvan, et meil peab olema madal hindamislävi.»

Enam kui pooltel aprillis ja mais Northwelli haiglas sündroomiga seoses ravitud 33 lapsest olid tekkinud südamefunktsiooni häired, ütles Schneider. «Nad vajavad head vanamoodsat erakorralist abi.»

Nakkushaiguste spetsialist dr Nicholas Rister Texase Fort Wothi lastehaiglast ütles, et lastel avalduvad sündroomiga kaasnevalt mitmesugused sümptomid ja tihti kuuleb väikestelt patsientidelt, et nad tunnevad end kohutavalt ja kõik justkui valutaks. Samuti võib arsti sõnul täheldada kehaturseid, eriti kätel ja jalgadel, ja isegi suus.

«Suurim mure, mis meil praegu on, tuleneb suuresti südamepõletikust,» ütles ta. Põletikulised on ka veresooned südame ümber.