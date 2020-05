Ravimitest maakeeli rääkiv e-kursus pälvis kvaliteedimärgi

Hambaarstiteaduse instituudi e-kursus «Suuõõne anatoomia ja füsioloogia» on täienduseks anatoomia baaskursusele. Veebikursuse autor on suu- ja hambahaiguste lektor Riina Runnel, kelle sõnul on kursuse loomise taga üliõpilaste tagasiside ja vajadus erialaspetsiifilisemateks aineteks õpingute alguses.

«Meditsiiniteaduste valdkonnas on esimestel aastatel palju üldaineid, kuid vähe erialaseid. Nooremate kursuste tudengid on andnud tagasisidet, et nad ei näe õpitava seost oma erialaga, kaotavad motivatsiooni või vahetavad koguni eriala. Nii sai veebipõhine valikaine loodud silmas pidades esimeste kursuste hambaarstiks õppijaid, et anda huvilistele võimalus varakult erialaga tutvuda,» kirjeldas Runnel.

Runneli sõnul on kursuse eesmärk olla võimalikult praktiline, et uued teadmised ei jääks ainult teoreetiliseks, vaid saaks ise läbi proovitud. «Nii on õppijad tekitanud elevust oma peredes, kui koos otsitakse välja enda ja õdede-vendade esimeste hammaste lõikumisajad, nõustanud oma väikelastega tuttavaid hambumust mõjutavate kahjulike harjumuste osas, analüüsinud nutitelefoniga üles pildistatud hambumusi ja uurinud peegli ees oma või pereliikme suuõõnt. Selline omapäi tegutsemine ja käed-külge formaat sai erilise lisaväärtuse kevadsemestril ootamatus isolatsioonis, kus me ei pidanud kursuse toimimiseks mitte midagi muutma ega ümber korraldama.»

Kvaliteedimärgi grupihinnangus tõsteti esile Moodle’i keskkonnas asuva e-kursuse väga head tehnilist ülesehitust ja selle kasutajasõbralikkust. Eraldi tunnustati kursuse foorumit, kus valitsev atmosfäär oli positiivne ja toetav.

Juba järgmisest õppeaastast on valikaine avatud ka Tallinna Tervishoiukõrgkooli hambatehnikuteks õppijatele ja läbirääkimised on käimas eripedagoogika ja logopeedia õppekavasse sisseviimiseks, seda siis juba veidi modifitseeritud spetsiifilisemas võtmes.

E-kursus «Ravimitest maakeeli»

Farmaatsia instituudi teadlaste Janne Sepa, Ain Raali, Karin Kogermanni, Kersti Tederi ja Daisy Volmeri loodud e-kursus «Ravimitest maakeeli» on esimene eestikeelne ravimite-teemaline MOOC. Kursuse eesmärk on jagada tõenduspõhist infot ravimite kohta, suurendades seeläbi ühiskonna teadlikkust ravimitest ning farmaatsia erialast. «Kursusega on meie kaudne soov, et inimestel tekiks oskus, usaldus ja julgus küsida apteekrilt ravimite kohta nõu,» ütles farmakognoosia assistent Janne Sepp.

Kursuse edukaid lõpetajaid on tänaseks üle 300. «Kuivõrd ka üliõpilastel oli kursuse vastu suur huvi, avasime sügissemestril valdkonna tudengitele valikaine (lõpetajaid 115) ning praegu on kursus käimas ka üleülikoolilise vabaainena (registreerunuid 174). Seega suve alguseks on ravimite teemal teadmisi juurde saanud pea 600 osalejat,» kirjeldas Sepp, lisades, et selle lühikese ainekursusega pole võimalik edasi anda kogu farmaatsiat, ent kel tekib sügavam huvi, on võimalik tulla Tartu Ülikooli proviisoriks õppima.

Kvaliteedimärgi grupihinnangus tõsteti esile e-kursuse ülihead struktureeritust, kursuse terviklikkust ning selle kasutajasõbralikkust. Esile tõsteti ka kursuse tehnilist teostust ja kvaliteetseid videosid.

Sepa sõnul on kvaliteedimärk suurepärane tunnustus tehtud töö eest. «See on ka märk kvaliteetsest koostööst kursuse autorite ja meie abijõudude vahel. Täname siinkohal meditsiiniteaduste valdkonna õppedisainerit Triin Marandit ning Toomas Peterselli ja Juho Jalvistet multimeedia talitusest. Samuti oleme tänulikud korduvalt filmimispaigana kasutatud Raekoja apteegile ja selle juhatajale, proviisor Janika Tähnasele.»

«Selle MOOC-ini jõudmine oli mõnusalt loominguline väljakutse ja tore, et sisemise naudinguga tehtust on kujunenud omamoodi edulugu. Kuigi verd ja pisaraid õnneks ei olnud, voolas higi lausa ojadena, nii et ega see lihtsalt küll ei tulnud,» lisas farmaatsia instituudi juhataja professor Ain Raal.

Inspireerituna populaarsest e-kursusest, valmib sügiseks ka raamat «Ravimitest maakeeli».

Aasta e-kursus

Nii «Suuõõne anatoomia ja füsioloogia» kui ka «Ravimitest maakeeli» kandideerivad aasta e-kursuse tiitlile. Kokku kandideerib tiitlile kuus kursust, neist viis Tartu Ülikoolist. Põhjus, miks Tartu Ülikoolil häid kursuseid nii palju on, on Runneli sõnul lihtne: ülikoolil on suurte kogemustega tehniline ja pedagoogiline tugi nõustajate ja õppedisainerite näol.

«Õppedisainer Triin Marandi on mitmete auhinnatud kursuste loomise taustajõud ja tema abi oleme kasutanud alates 2005. aastast, sh ka 2010. aastal Eesti parima e-kursuse tiitli võitnud veebitoega õppeaine «Suu- ja hambahaiguste propedeutika» loomisel. Praeguse kursuse edu taga on aastatepikkused e-õppe kasutamisel saadud kogemused, teadusuuringute tulemuste arvestamine õppe planeerimisel, tugev tiimitöö ja motiveeritud õppijad,» rääkis Runnel.

Aasta e-kursus kuulutatakse välja 28. mail toimuval virtuaalsel tunnustusseminaril, kus tutvustatakse parimaid e-kursusi ning nimetatakse uuesti ära ka kõik kvaliteedimärgi saanud e-kursused ja nende autorid.