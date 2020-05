Tartu Ülikool alustas koostöös Triumf Healthiga laste vaimse tervise toetamise uuringut

Uuringu käigus vaadeldakse mobiilimängu abil 7–14-aastaste laste vaimse tervise seisundit ning pakutakse individuaalset tuge, et ennetada psühholoogiliste probleemide väljakujunemist. Triumf Healthi väljatöötatud mäng sisaldab koroonaviiruse teemalist rada, mille eesmärk on aidata lastel praeguses viirusest põhjustatud olukorras paremini toime tulla. Mäng on loodud koostöös laste, nende perede ja laste heaolu eest seisvate spetsialistidega ning see on saadaval nii eesti kui ka vene keeles. Et toetada lapsi parimal viisil, põhinevad kõik mängus sisalduvad interaktiivsed tegevused teaduskirjandusel.