Teadlased selgitavad, mida peab eriolukorra järel õues liikudes silmas pidama

Välistingimustes on viirusesse nakatumise risk oluliselt väiksem kui siseruumides, kuid distantsi hoidmine ja ühiskasutatavate pindade puudutamise järel käte puhastamine on olulised ka õues. «Kõige olulisem on see, et inimesed ei kaotaks valvsust ning käituksid mõistlikult,» selgitas John Hopkinsi Ülikooli epidemioloog Jason Farley.