Teadlased kinnitasid, et traumaatiline stress põhjustab agressiivsust

Teadlased uurisid loomkatsete käigus, kuidas muutusid traumeeriva sündmuse järel ajus kaks ühenduslüli. Selgus, et ühenduslülid tugevnesid ning selle tulemusel esines hiirtel rohkem vägivaldsust, agressiivset käitumist ning rünnakuid teiste hiirte vastu. Üks ühenduslüli mõjutas seda, kui sageli agressiivsus tekkis ning teine seda, kui kaua see kestis.

Samuti leiti, et aju stimuleerides on võimalik ühenduslülisid nõrgendada ning agressiivset käitumist vähendada. Teadlaste hinnangul on võimalik sel moel agressiivsust vähendada ka inimestel.