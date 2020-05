Uus-Meremaa kaalub epideemiast taastumiseks neljapäevast töönädalat

Arderni sõnul sooviksid paljud elanikud riigisiseselt rohkem reisida, kuid kahe-päevane nädalavahetus ei jäta neile selleks piisavalt aega. Peaministri ettepanek on saanud positiivset vastukaja ning eriolukord on näidanud, et mitmes valdkonnas suurendavad vabam graafik ja kodune keskkond produktiivsust. Peaminister loodab, et tööandjad võimaldavad töötajatele edaspidi rohkem paindlikkust ning on valmis katsetama ka nelja-päevast töönädalat.