Trumpi tarvitatav malaariaravim võib osutuda ohtlikuks mitme terviseprobleemi korral

Trump avaldas nädala alguses, et on võtnud malaariavastast ravimit ennetava meetmena koroonaviiruse vastu – sama ravimit on ta kaks kuud propageerinud, vaatamata vähestele tõenditele selle tõhususe kohta Covid-19 korral ja hoolimata selle mitmest ohtlikust kõrvaltoimest.

Eelmisel nädalal tunnistas koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamisega tegelenud föderaalameti juht kongressile, et ta eemaldati ametist, kuna oli nõudnud hüdroksüklorokviini ranget kontrolli. Biomedical Advanced Research and Development Authorityt juhtinud Rick Bright ütles ka, et talle avaldati survet suunata raha hüdroksüklorokviini jaoks.

Hüdroksüklorokviin on retseptiravim, mis kiideti heaks aastakümneid tagasi malaaria raviks. Seda kasutatakse ka autoimmuunhaiguste, näiteks reumatoidartriidi ja luupuse raviks. Mõnikord viidatakse sellele kaubamärgi all Plaquenil ja see on tihedalt seotud klorokviiniga, mida kasutatakse samuti malaaria raviks.

Miks on hüdroksüklorokviini peetud koroonaviiruse võimalikuks raviks?

Paljulubavas kultiveeritud rakkudega laboratoorses uuringus leiti, et klorokviin võib takistada koroonaviirust rakkudesse tungimast, mida see peab tegema selleks, et saaks paljuneda ja haigust põhjustada. Katseklaasis viiruste vastu toimivad ravimid ei tööta aga alati inimkehas ning hüdroksüklorokviini uuringud on näidanud, et see ei suutnud grippi ega muid viirushaigusi ennetada ega ravida.

Veel üks põhjus, miks ravimit peeti koroonaviirusega patsientide jaoks võimalikuks lahenduseks, on selle potentsiaal pärssida üliaktiivset immuunsüsteemi, mistõttu seda kasutatakse luupuse ja reumatoidartriidi raviks. Covid-19 raskete kahjustuste taga on ülereageeriv immuunsüsteem ja kaasnev põletik, mis võib kahjustada kopse ja muid organeid. Seni pole aga leidnud tõendust, et hüdroksüklorokviin võiks koroonaviirusest tingitud immuunrünnaku kahjustusi pärssida.

USA ravimiamet avaldas 24. aprillil ohutushoiatuse hüdroksüklorokviini kohta, et see võib põhjustada koroonaviirusega patsientidel ohtlikke südame rütmihäireid. Ravimit ei peaks ameti hoiatuse kohaselt kasutama mujal kui kliinilistes uuringutes või haiglates, kus patsiente saab südameprobleemide suhtes hoolikalt jälgida.

See ei ole ohutu inimestele, kellel on südame rütmihäired, võrkkestaga seotud silmaprobleemid ja maksa- või neeruhaigused. Muud võimalikud kõrvaltoimed on iiveldus, kõhulahtisus, meeleolu muutused ja nahalööbed.

Kolme kardioloogia erialaühingu juhid hoiatasid 8. aprillil ajakirjas Circulation, et hüdroksüklorokviin ja asitromütsiin, mille koos tarbimist kaaluti võimaliku ravimeetodina, võivad mõlemad põhjustada ohtlikke südame rütmihäireid.

Üldiselt peetakse ravimit suhteliselt ohutuks inimestele, kellel pole terviseprobleeme. Kuid pole teada, kas hüdroksüklorokviin on ohutu raskelt haigetele Covid-19 patsientidele, kelle elundeid võib olla viirus kahjustanud.