Tartu Ülikooli koroonaviiruse uuringu käigus selgitatakse välja piirangute leevendamise mõju

Terviseameti andmed näitavad, et Eestis lisandub endiselt iga päev uusi koroonaviirusesse nakatunuid. Nende seas on ka asümptomaatilisi inimesi, kes on enese teadmata viiruse edasikandjad. Koroonaviiruse seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul tuleb viiruse levimust rahvastikus endiselt jälgida, kuna piirangute leevendamise järel võivad inimesed käituda ettevaatamatult ning seada sellega ohtu väga paljusid. «Kui viirus pääseb taas levima, ei pruugi järgnevaid leevendusmeetmeid tulla. Levimusuuring annab meile võimaluse märgata varakult võimalikku uut puhangut,» sõnas Kalda.

Kuna uuringu eesmärk on saada teada, milline on koroonaviiruse levimus just praegusel ajal ja kuidas see pilt muutub uuringuperioodi jooksul, on võimalikult tõeste andmete saamiseks oodatud osalema ka need uuringukutse saajad, kes on juba varem testimas käinud. Uuringuga selgitatakse koroonaviiruse levik välja nii viirusinfektsiooni tunnustega kui ka sümptomiteta elanike seas.