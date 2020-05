Trump: koroonaviiruse teise laine korral eriolukorda ei tule

Trump kinnitas ajakirjanikele, et koroonaviiruse teine laine on küll võimalik, kuid et valitsus tuleb sellega edukalt toime ega hakka riiki viiruse pärast sulgema. Ameerika Ühendriikides on Johns Hopkinsi Ülikooli andmetel koroonaviirusesse nakatunud üle 1,5 miljoni inimese ning selle tagajärjel on surnud pea 95 000 ameeriklast.