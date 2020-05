Uuring: iga kümnes allergik võitleb õietolmuga mütsi ja päikeseprillidega

«Kevadise õietolmuallergia levinuimateks sümptomiteks on kinnine ja sügelev nina, sage aevastamine, vesine nohu ning punetavad, turses ja vesised silmad. Nohu ja köha tõttu on allergiat lihtne ajada segamini mõne viirusega, ent erinevalt viirusest ei too õietolmu allergia endaga kaasa palavikku ega valutavaid lihaseid ja liigeseid,» rääkis Tartu Ülikooli kliinikumi ja Elite kliiniku allergoloog Kaja Julge.