Teadlased: vaktsiini tulekuni saab viirust tõkestada vaid testimise ja distantsi hoidmise abil

Distantsi hoidmine on oluline, et takistada viiruse levikut.

Teadlased on välja töötamas Covid-19 vaktsiini, kuid ekspertide hinnangul ei jõua see kasutusele enne järgmist aastat, vahendab Medical Daily. Seetõttu on oluline, et inimesed mõistaksid, et viiruse leviku peatamine on igaühe vastutus ning hügieeninõuete ja viiruse levikuga seotud soovituste järgimine säästab inimelusid ja majandust.