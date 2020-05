USA teadlased avaldasid, kui palju Covid-19 haigusnähtudega inimestest sureb

65-aastaste ja vanemate inimeste puhul on Covid-19 sümptomite ilmnemisel suremus 1,3 protsenti. 49-aastaste ja nooremate sümptomaatiliste nakatunute puhul on see USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste andmeil 0,05 protsenti.

Numbrid on osa viiest planeerimisstsenaariumist, mida kasutatakse edaspidi, et tähistada «haiguse tõsiduse ja viiruse ülekandumise alumist ja ülemist piiri».

Viiest visandatud stsenaariumist kõige tõsisem on agentuuri hinnangul võimalik suremuskordaja 0,01, mis tähendab, et Covid-19 ja selle sümptomite tagajärjel sureb 1 protsent inimestest, kõige leebema stsenaariumi korral 0,2 protsenti.

Washingtoni ülikooli bioloog Carl Bergstrom lükkab ameti hinnanguid ümber. «Kuigi enamik neist arvudest on mõistlikud, on suremus liiga madal,» ütles ta. Ekspert rõhutas, et tegu pole gripiga ja New Yorgis on surmajuhtude arv oodatust oluliselt kõrgem.