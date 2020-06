Ekspert räägib, mis kellast on päike kõige ohtlikum ja miks tekib fotovananemine

Kas päevitada saab ka varjus?

Inimesele piisab varjus istudes saadud päikesekiirgusest täiesti. Läbi pilve pääseb maapinnani lausa 80% ultraviolettkiirgusest. Seega pilved ei takista ultraviolettkiirguse läbitungimist ja kiirgus teeb oma tööd ka pilvise ilmaga. Kõige nahka säästvam ja ideaalset ühtlast jumet andev on varjus päevitamine. Päevitades võib kergesti tekkida illusioon, et kui ennast päikesekiirte eest varju hoida, siis nahk punaseks ei lähe. Läheb ikka. Piisab mõõdukast jumest, et kirkam ja kaunim välja näha. Tumepruunistunud nahal on oht kuivada, kortsuda ja pahaloomuliseks muutuda. Mina ei päevita üldse!

Missuguseid enam levinud ja liigse päevitamise tagajärjel tekkinud nahaprobleeme ja -haigusi teie oma töös näete?

UV-kiirgus teeb esialgu küll ilusaks pruuniks, kuid hiljem tekitab naha sisse kogunedes mitmesuguseid inetuid ja ohtlikke moodustisi. Need, kellel on palju sünnimärke, ei tohiks üldse päikest võtta. Eriti suur oht nahavähki haigestuda on kontoritöötajatel ehk inimestel, kes suurema osa ajas istuvad kinnises ruumis ning siis puhkusele pääsedes otsustavad põhjalikult päikest võtta. Sest kui puhkuse järel pole pruun, siis justkui polekski korralikult puhanud. Ent kui lühikese aja jooksul päikesest maksimum võtta, saab väga suured ultraviolettkiirguse doosid. Iga päevitamisega lisandub nahakahjustusi ning naha vananemine kiireneb, samuti suureneb nahavähki haigestumise risk.

Päevitamine tekitab aja jooksul nahale mitmesuguseid neevusi, keratoose ja pigmendilaike. Päikese mõjul tekkinud liigse pigmendiga laigud ei kao lihtsalt niisama ära. Eakamatel inimestel ei päevitu nahk enam ühtlaselt. Pikaajalise päikesekiirguse mõjul võivad säärtele või käsivartele tekkida väikesed portselanvalged pigmendita laigud. See on pöördumatu muudatus, mida ei saa kahjuks ravida. Käsimüügist saab osta kreeme, mis võivad tumedamaid pigmendilaike mõnevõrra leevendada.

Nahavähk tekib eakamatel inimestel ning seda põhjustab elu jooksul saadud päikesekiirguse kogudoos. Ohtlikum haigus on aga pigmentkasvaja ehk melanoom, mida esineb ka noorematel inimestel ning mida tekitavad vahelduvad suured päikesekiirguse doosid.

Kas liigsest päikesest ja solaariumi kasutamisest tulenevate nahahaiguste arv on langus- või tõusutrendis?

Viimastel aastatel on Eestis hüppeliselt tõusnud nahavähki ehk melanoomi haigestunud inimeste hulk ning patsientide hulka kuulub järjest rohkem just nooremas eas inimesi. Riikliku vähistrateegia 2007–2015 andmeil moodustab pahaloomuline melanoom Eestis praegu 15% kõigist nahavähkidest, kusjuures 30 aasta jooksul on haigestumus suurenenud üle kolme korra.

Kas tavaline päike ja kunstpäike mõjuvad nahale ühtmoodi?