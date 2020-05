Rootslaste koroonaviiruse strateegia karjaimmuunsust ei toonud

Karjaimmuunsus tekib nakkushaiguste vastu siis, kui suur hulk inimesi puutub viirusosakestega kokku nakatumise või vaktsineerimise teel ning neil tekib viiruse vastu immuunsus. Karjaimmuunsuse tekkeks on vajalik, et 70-90 protsendil rahvastikust oleks viiruse vastu antikehad.

Rootsi ei kehtestanud epideemia algul rangeid piiranguid, vaid jagas soovitusi ja nõuandeid, mis olid enamjaolt vabatahtlikud. Uuest raportist on aga selgunud, et strateegia tulemusel ei ole rootslastel karjaimmuunsust tekkinud. Antikehad on tuvastatud vaid 7,3 protsendil elanikkonnast ning teadlaste andmetel on karmid piirangud kehtestanud riikides olukord sarnane.