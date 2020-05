Koroonaviiruse epideemia vähendas oluliselt teiste haiguste levikut

Maailmas sureb gripihooaja vältel 290 000 kuni 650 000 inimest, mis tähendab, et mida lühem on gripihooaeg, seda vähem inimesi sureb. Samuti tuleb säästetud elude välja selgitamisel arvesse võtta asjaolu, et Covid-19 tagajärjel on praeguseks surnud üle 333 800 inimese. Sellegipoolest on riikides kehtestatud eriolukord võimaldanud teadlastel uurida seda, kuidas mõjutavad erinevad piirangud teiste haiguste levikut.

Gripihooaeg kestab tavaliselt jaanuarist maikuu lõpuni, kuid uuringutest on selgunud, et sel aastal taandus gripp juba aprilli algul ehk paar nädalat pärast seda, kui Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas välja koroonaviiruse pandeemia. Samuti on leitud, et 2020. aasta algul oli grippi nakatunute arv keskmisest suurem, kuid liikumispiirangute ja rangemate hügieeninõuete tõttu lõppes gripihooaeg varem.

Üks võimalik selgitus grippi haigestumise vähenemisele võib olla asjaolu, et haigussümptomitega inimesed püsisid kodudes ega pöördunud koroonaviiruse hirmus arsti juurde, kuid teadlaste hinnangul olid suurimaks teguriks eriolukorraga seonduvad piirangud.

Hong Kongi teadlaste andmetel oli gripihooaeg seekord 63 protsenti lühem ning gripi tagajärjel suri 62 protsenti vähem inimesi. Samuti leiti, et tänu koolide sulgemisele vähenes märkimisväärselt ka tuulerõugetesse ja leetritesse haigestumine. Wisconsini Ülikooli epidemioloog Amanda Simaneki hinnangul on tõenäoliselt vähenenud ka sugulisel teel levivatesse haigustesse nakatumine, kuid selle kohta puuduvad seni täpsed andmed.