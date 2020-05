Teadlased: pandeemiad põhjustavad pikaajalisi terviseprobleeme, mille ennetamisega tuleb tegeleda kohe

Yale’i Rahvatervise kooli uuringust on selgunud, et selliste traumeerivate sündmuste mõju on märgatav ka mitmeid aastaid hiljem. Uuring avaldati väljaandes Proceedings of the National Academy of Sciences ning uuringu tulemused aitavad ekspertidel ennetada vaimse ja füüsilise tervise probleeme, mis inimestel epideemia järel tekkida võivad.

Uuringus tuuakse paralleel varasemate traumeerivate sündmuste ja praeguse olukorra vahel. 2005. aastal New Orleansi tabanud orkaan Katrina tagajärjel kaotasid inimesed sarnaselt koroonaviiruse epideemiaga seotud eriolukorrale töö ning elukoha ja paljud neist ei saanud adekvaatset arstiabi.

Uuringutest on selgunud üks, neli ja 12 aastat pärast orkaani esines inimestel neil põhjustel jätkuvalt posttraumaatilist stressihäiret, füüsilise tervise probleeme ja teisi vaimse tervise probleeme. Teadlaste hinnangul on tõenäoline, et sama juhtub ka koroonaviiruse epideemia järel, sest inimestel on raske tulla toime pikaajalise majandusliku ebakindlusega ning muretseda iseenda ja lähedaste tervise pärast.

Pikaajaline ärevus ja stress suurendab nii vaimsete kui füüsiliste probleemide riski, sealhulgas südamehaiguste, kõrgvererõhutõve ja depressiooni riski. Samuti vähendab stress organismi vastupanuvõimet erinevatele viirustele.