Teadlased: D-vitamiin koroonaviirust ei enneta, kuid on organismile sellegipoolest vajalik

Arstid selgitavad, et suures koguses D-vitamiini võtmine ei aita ennetada koroonaviirusesse nakatumist. Samuti tuleb meeles pidada, et päevase koguse ületamine võib põhjustada terviseprobleeme.

Varem seostati D-vitamiini puudust suurema Covid-19 riskiga, sest nakatunutel tuvastati sageli D-vitamiini puudus, kuid teadlaste hinnangul on selle põhjus asjaolu, et kõige enam nakatunuid on piirkondades, kus on ühtlasi ka suur hulk inimesi, kellel on krooniline D-vitamiini puudus.