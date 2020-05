Teadlased leidsid põhjuse, miks koroonaviirus kahjustab kopse gripist rohkem

«Covid-19 puhul on erinev see, et kopsud ei muuta jäigaks, kahjustu ega saa hävitatud enne hüpoksia tekkimist,» ütles Harvardi meditsiinikooli kirurgiaprofessor Steven J. Mentzer. Hüpoksia on meditsiiniline termin hapnikupuudusele. Mis tahes põhjusel tekib professori sõnul Covid-19 puhul veel vaskulaarne faas lisaks viiruste puhul kaasnevatele tavapärastele kahjustustele.