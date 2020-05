Haigekassa hüvitab uusi soodusravimeid

Aprillis lisas haigekassa soodusravimite loetellu kaks uut ravimit, mis on abiks ligi 150 patsiendile.

Haigekassa hakkas tasuma tenofoviiri ja emtritsitabiini sisaldavate ravimpreparaatide eest, mis on mõeldud HI-viirusega nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele inimesele. Ravimi hüvitamisele kulub haigekassal 62 000 eurot.

Uue põlvkonna antibiootikumide amoksitsilliini + klavulaanhappe ja klaritromütsiini soodusmäära tõsteti 75%-ni. Soodustus kehtib alla 17-aastastele lastele, kellel on keskkõrvapõletik või kopsupõletik, mis ei allu ravile vanema põlvkonna antibiootikumidega. Muudatus põhjustab haigekassale ligi 36 000 eurot lisakulu.

Haigekassa tõstis rasestumisvastaste spiraalide väljakirjutamisel soodusmäära 75 protsendini. Kõrgem soodustus kehtib neile, kellele on rasestumine vastunäidustatud ja vajalik on väga tõhus rasestumisvastane meetod, et ära hoida soovimatut rasedust ja sellega seotud tüsistusi.