Teadlased selgitavad, mis annab märku nõrgenenud immuunsüsteemist

Immuunsüsteemi võimekust mõjutavad tegurid, nagu elustiil, toitumine, füüsiline aktiivsus, une kvaliteet ja stressitase, vahendab Medical Daily. Nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestel on suurem risk haigestuda viirustesse ning seetõttu on oluline teada, mil moel annab organism märku, et immuunsüsteem vajab turgutamist.